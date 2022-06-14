MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ankara'da yaşanan sel felaketiyle ilgili CHP'li belediyeyi eleştiren Bahçeli, "Hem Ankara hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi acınası bir aciziyetle seyretmiştir." dedi. Kadıköy'de polise yumruk atan DBP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini belirten Bahçeli, "Teröristlerin namlusundan çıkan kurşun neyse sözde milletvekillerinin attıkları yumruklar da aynıdır." ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu da hedef alan Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu şırmattıklarına sesin neden çıkmıyor?" diyerek seslendi. "Uçaklarımız İstanbul'daki köprüleri yok edecek'' diyen emekli Yunan Koramiral Egkolfopoulos'e sert tepki gösteren Bahçeli, "Hiç kimse sabrımızı sınamasın, aksi halde İstanbul'daki köprüleri bombalamayı hayal edenler yeri gelirse Atina'nın başlarına yıkıldığını ağır bedeller ödeyerek göreceklerdir." şeklinde konuştu.