MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Rusya işgal planını 2014'ten beri adım adım uygulamıştır." dedi. Ukrayna'da oynanan oyuna dikkat çeken Bahçeli, "ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafından yaptırım açıklarken arka tarafında Rusya ile mutabakat zemini aramadıklarını hiç kimse iddia edemeyecek, bize de yutturamayacaktır." ifadelerini kullandı. Muhalefetin yeni sistem teklifini sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifi güçsüzleştiren Türkiye'nin taslak metnidir." dedi. Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne alışması gerektiğini sözlerine eklyen Bahçeli: Zillet ittifakı ya bu muazzam yönetim sistemine kuzu kuzu alışacak, ya da Türk milleti bunları tarihin bodrum katına süpürecektir.