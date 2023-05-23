MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Malatya’da konuştu: İnanç bizde takdir Allah'ta yetki sizlerdedir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Malatya'da konteyner kente gerçekleştirdiği ziyarette depremzedelere hitap etti.

"6 ŞUBAT'TAN BUGÜNE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE ÇOK ÖNEMLİ TEDBİRLER ALINMIŞTIR"

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

6 Şubat'tan bugüne kadar geçen süre içerisinde çok önemli tedbirler alınmıştır. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Alınan tedbirleri siyaseten istismar edemeyiz. Çünkü 104 gün içerisinde süren deprem felaketi sırasında öncelikle 50 bini aşkın şehidimizi toprağa verdik. 110 bini aşkın vatandaşımızı hastaneye sevk ettik. Diğer tedbirlerin de alınması gerekmekteydi. Bunların başında güvenlik gelmekteydi.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan bütün bakanlarıyla devletin kamu gücüyle, kamudaki vatan evlatlarıyla, valisi, polisi, mehmetçikleriyle 11 ilimizde her türlü önlemi almasıyla, beslenme, güvenlik önlemleri alındı.. Böylece Türkiye üzerindeki oyunlar bozularak istismar kaldırıldı.

"MİLLETİMİZ EL BİRLİĞİYLE HER TÜRLÜ YARANIN SARILMASINI SAĞLADI"

Kamuoyunu yanlış göstermek istediler. Milletimiz bunların hiçbirisine geçit vermedi. Milletimiz el birliğiyle, kardeşçe her türlü yaranın sarılmasını sağladı.



Bu dönem içerisinde bir de millet iradesine başvurma yolu denenmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamı için gerekli olan 14 Mayıs seçimleri olmuştur. İttifaklar yoluyla Türkiye üzerinde hesabı olanlar, dış birlikçileri olanlar büyük bir çaba göstermiştir.

"RECEP AĞA İLE YOLA DEVAM"

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yanında olanlar yüksek bir başarı elde etti. Kamuoyu araştırmalarındaki saptırmalara rağmen yüzde 49.5 ile millet dedi ki, 'Recep Ağa yola devam' Böyle bir dönemde yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimi hedefler doğrultusunda oldukça başarı sağlanmıştır.



Konutlar köyden şehire kadar ne gerekiyorsa yapılma çevresine girilmiş. Yeni bir Türkiye, yeni bir hayat, yeni bir yüzyılın adımlarının atılma kararlılığı ortaya çıkmış. Bu kararlılığın durmaması, yarıda kalmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tekrar hayata geçmeli ve Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz.

"ANADOLU'NUN EVLATLARI ANADOLU'NUN YİĞİDİNE SAHİP ÇIKMALI"

Bunu yaparken milletçe birlik ve beraberlik içinde bulunmalıyız. 14 Mayıs'ta elde edilmiş başarıyı yarıda bırakmamak için yapılanları yarıda bırakmama kararlılığını bir kez daha göstermek için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz.



Oy pusulasını ele aldığınızda o pusulaya öyle bir bakın ki, televizyonlardaki yalana, dolana değil, soğana, patatese değil, milletin geleceğine, deprem felaketinin kaldırılmasına bir resim var ki o resim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu sonuç ABD'nin kovboyları değil, Avrupa'nın uşakları değil Anadolu'nun evlatları Anadolu'nun yiğidine sahip çıkmalı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NE GEÇİŞİN ÖNEMİ ÇOK DAHA İYİ ANLAŞILMALI"

Oy pusulasında iki resim var, bir de muhuracak mühür var. Biraz düşünmenizi istiyorum. Kaolisyonlarla hükümetler kurulması hali Türkiye'nin temel sonuçlarının çözülmesine yetmiyor, yetemiyor. Türkiye'yi bataklığa, kaosa sürüklüyor. İşte bunları aşmak lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin önemi çok daha iyi anlaşılmalı.



Kim ne derse, desin. Dünyada sözü dinlenen bir Türkiye oluşmuştur. Terörle mücadelede kökü kazınacak hale getirmiştir. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin çok güçlü bir ara farkla sonuçlanması halinde Türkiye'de istikrarı sağlayan bir sistemin köklü olarak hayata geçmesi sağlanmalıdır. Ertesi gün ne olacak? İstanbul'un Fethi diyor sevgili kardeşim. Bu yaştasın ama farkındasın. Seni tebrik ediyorum.