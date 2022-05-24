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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar
24.05.2022 11:40

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Son dakika haberi! Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kira fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili konuşan Bahçeli, "Sınırlandırmak mecburiyetindeyiz. Denetimleri sıkılaştırarak, cebini dolduranları cümle aleme rezil etmeliyiz." dedi. Akşener'in Abdülhamid sözlerine sert tepki gösteren Bahçeli, "Milli tarihimize yabancıların gözü ile bakan sefillerdir. Abdülhamid Han'ı Ermeni çeteleri, sömürgeciler, casuslar sevmez. Türk İslam düşmanları hiç sevmez." ifadelerini kullandı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik tartışmalarına da değinen Bahçeli şu ifadeleri kullandı: Türkiye seçeneksiz değildir. NATO'dan ayrılmak bile gündeme gelmelidir. NATO ile var olmadık, NATO'suz da yok olmayız.

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