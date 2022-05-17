MHP Genel Başkanı Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Muhterem arkadaşlarım, değerli basın mensupları grup toplantısına başlarken hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Bir yanda eser ve millet siyaseti devamlı serpilirken diğer yanda iftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır. Her atılıma, her yatırıma leke sürmek için fırsat kollayanların basiretleri kapanmıştır. Türkiye hak ettiği seviyelere aşama aşama ulaşmaktadır. Zorlu şartlara rağmen ülkemiz dev bir şantiye görüntüsündedir. Ekonomik büyüme yolunda atılan sağlam adımlar umutlarımızı kamçılamaktadır. İnanıyorum ki pazarda, markette vatandaşlarımızın yaşamını olumsuz etkileyen fiyat artışlarının önüne geçilecektir.

Cumartesi günü tarihe bir güne milletçe şahit olduk. Rize-Artvin Havalimanı önemli bir boşluğu doldurmakla kalmayacak kucaklaşmanın saadetini de takviye edecektir. 5 yılda 4.4 milyar liralık yatırımla tamamlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu havalimanının proje aşamasından yapımına kadar emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emek veren bütün işçi kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Düzenlenen törene katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e de teşekkür ediyorum. Türkiye-Azerbaycan iki edebi kardeş, iki devlet tek milletiz. Ayrımız yoktur, gayrımız yoktur çünkü biz Türk milletiyiz.

Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı, bir vasfı olmalıdır. Milletimizin haklı gururunu paylaşmaktan korkup saklananlar sevimsizliğin tarafıdır. Sevincimiz aynı değilse acımız nasıl aynı olacaktır. Türkiye hepimizindir. Milletimizin yararına çalışan, üreten, geliştiren, kısacası taş üstüne taş koyan kim olursa olsun şükran duymak hem insani hem de vatandaşlık görevimizdir. Temelsiz sızlanmalar makul ve mantıklı değildir. Zillet ittifakı yıkmaktan, bozmaktan, akıntıya karşı kürek çekmekten başka bugüne kadar ne yapmıştır, neyi önermiştir. Köprü yapılır nefret saçıp sözde yolsuzluktan dert yakınırlar. Türkiye hakim muhalefet zihniyetinin dünyada eşi benzeri yoktur.

Zillet ittifakı sert bir kayaya çarpmış, istikametini ve iradesini kaybetmiştir. Bunlardan hiçbir yol olmayacaktır. Bu düşüncelerinin elbette pek çok gerekçesi vardır. Geçtiğimiz hafta sonu zillet partilerinden birisinin başkanı çıkmış "Her şeyi cümbür cemaat değiştireceğiz" diye konuşmuş. Allah fırsat vermesin, bunlar değiştirse değiştirse parti değiştirirler. Bunun dışında bir şeyi değiştirmeye Türk milleti icazet vermez, vermeyecektir. Çarpık bir zihniyetin iktidar ruhsatını alması mümkün değildir.

YARGITAY'IN KAFTANCIOĞLU KARARI

Nihayet Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. CHP Genel Başkanı karar açıklanır açıklanmaz soluğu İstanbul'da almıştır. CHP'nin İstanbul İl Başkanı kamu görevlisine hakaret etmiş, suç işlemiştir. Cumhurbaşkanına ağzımıza alamadığımız şekilde hakaret ederek suç işlemiştir. Sonuç itibariyle zanlının toplam 3 ayrı suçtan aldığı hapis cezaları onanmıştır.

KAFTANCIOĞLU'NA VERİLEN CEZA

Sayın Kılıçdaroğlu susma, sinme, saklanma çık karşımıza "devlete seri katil demek namertliktir" diyecek dirayeti göster. Yaparsan eyvallah yapmazsan bu ihanete bu melanete, işlenmiş bu suça sen de ortak sayılırsın, bu şerefsiz bühtanın sen de faili olmaktan kurtulamazsın.

Kılıçdaroğlu, zulme son vereceklerini iddia etmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu şimdi iyi dinle; bebek katilinin posterleri altında konser veren sözde şarkıcı müsveddelerine sahip çıkmak zulmün ta kendisidir. Zulüm devlete katil demektir, zalim ise buna ses çıkarmayan alçaktır. Sayın Kılıçdaroğlu zalimi görmek istersen, abartısız ifade ediyorum ki Türkiye düşmanlarıyla çekildiği aile fotoğraflarına, aldığın talimat listelerine dikkatle bakman yeterlidir. Türk milletinin her ferdi onurludur, saygındır. CHP'nin İstanbul İl Başkanı için siyaset yolu kapanmıştır. Bu kapsamda kesinleşen ceza 1 yıldan fazla olduğu için tartışmaya mahal kalmamıştır. Kim suç işlemişse bunun bedeline katlanmak durumundadır.

HDP'Lİ VEKİLİN POLİSE SALDIRMASI

Tunceli'de HDP'li bir milletvekilinin polisimize taş atması da suçtur. Herkes haddini bilsin, hukukun sınırlarını zorlamaya asla heves etmesin, bunu aklından dahi geçirmesin. Bu devlet sokakta bulunmadı, hiçbir vatan evladı zillete boyun eğmeyecektir.

MHP bu şuurla, bu inanışla 2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçime hazırlanmaktadır. Hainlere Türkiye'yi bırakmayacağız. Ne efendi olacağız ne de uşak. Bizim hedeflerimiz yüksek, başarma azmimiz sınırsızdır. Biz milletimizi ve vatanımızı her zamanki gibi çok seveceğiz. Gönül seferberliğimizin ikinci etabına 13 Mayıs'ta yeniden başlattık. 173 ilçemizde vatandaşlarımızla, emeklilerimizle, esnaflarımızla, memur ve çiftçilerimizle buluştuk. Kurban Bayramı'na kadar durmayacağız ve gönüllerde olacağız. Yaz ayının hemen bitiminde siyasi çalışmalarımızda 3. etaba geçmiş olacağız. İlçe ilçe dolaşıp mesajlarımızı ve hedeflerimizi birer birer anlatan siz değerli milletvekili arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: GİDİŞAT NORMAL, HAYRA ALAMET DEĞİLDİR.

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışma ortamının tehlikeli sonuçlara kapı açtığı her türlü izahtan varestedir. Silahların susması, akan kanın durması, müzakere masasında görüşülen konu başlıkları üzerinde mutabakat sağlanması tüm aktörlerin çıkarınadır. Ukrayna savaşını körükleyen devletlerin ve uluslararası kuruluşların varlığı da gizlenemez durumdadır. Adeta bir dünya savaşının test sürüşü yapılmaktadır. Bize göre gidişat normal, hayra alamet değildir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURUSU

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla ilgili süreçlerin başlaması savaşın etkisinin küreselleşmesine yol açabilecektir. NATO, 1949 tarihinde kurulduğunda 12 üyesi bulunurken şu anki üye ülke sayısı 30'dur. Rusya'nın itirazlarından birisi NATO'nun doğuya genişleme stratejisidir. MHP, NATO'nun genişleme ve doğuya açılma stratejisini oldukça mahsurlu değerlendirmektedir.

Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya alınması savaşın uzaması ve daha geniş coğrafyaya yayılması demektir. Finlandiya ve İsveç'in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı bilinmektedir. Kimse bize hikaye anlatmasın, Viking mantığı vandal mantığıdır. Yüce kitabımız Kur'an'ı yakanların bize laf yetiştirmeye ne yüzleri olacak ne de yürekleri yetecektir.

FİNLANDİYA İLE İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ ZAMANSIZ

Terör örgütleriyle silah çatanların sözüne nasıl güvenelim? İttifaklarına hangi mantıkla itibar edelim? Hazırlık süreci bir bakıma tehditler, Batı Avrupa'dan süpürme sinsiliğinden başka bir şey değildir. Batı Avrupa'ya yüklenen ağırlık kuzeye kaydırılacaktır. Bu itibarla MHP, Finlandiya ile İsveç'in NATO üyeliğini zamansız, gereksiz ve yersiz olarak değerlendirmekte ve soğuk bakmaktadır.



ABD'YE TERÖR TEPKİSİ:&NBSP;BU KİFAYETSİZLİK MEŞRU MUDUR?

F-16 savaş uçakları konusunda somut bir gelişme yoktur, üstelik ABD, PKK/YPG'ye inatla destek vermeyi sürdürmektedir. Biden yönetimi geçtiğimiz hafta ABD'nin PKK/YPG'ye Suriye'de işgal ettiği bölgelere yatırım yapmalarının önünü açmıştır. Bu şu demektir, ABD, yani müttefikimiz; Türkiye'ye yaptırım uygularken terör örgütlerini bundan muaf tutmuştur. Bu kifayetsizlik meşru mudur?

Herkesi uyarıyorum; bunun sonu ve sonucu barış değil, topyekun savaştır.

19 MAYIS MESAJI

Çok şükür gün geldi aynen dediği gibi oldu. Tutsak alınmış Anadolu'yu milletiyle tek ses olarak Haçlılardan birer birer temizledi, bağımsızlığımızı kazandırdı. İstilayı reddetti, 103 yıl önce Samsun'a çıktı, sönmeyecek meşaleyi tutuşturdu. Samsun'a Türk milletinin namus ve şerefini kurtarmak için ayak basıldı. Ne kadar övünsek azdır. Milli beka için gösterdiğimiz duruş ve kararlılığı göz ardı edenler geçen yüzyılın başlarında devletimizi kuran kahramanlarımızı fark edememiş olanlardan başkası değildir. MHP, 19 Mayıs ilkeleriyle bezenen, işgal ve ihanete asla prim vermeyen, vermeyecek olan muhteşem bir millet eseridir. Türk tarihi övüncümüzdür. Şehit ve gaziler var oluşumuzun manevi sırrı ve güvenceleridir. MHP, Samsun'a çıkan fikirdir, düşmanı perişan eden kahramanlığın varisidir. 19 Mayıs 1919 unutulmamış, unutturulamayacaktır. Samsun'da başlayan tarihi yolculuk, başkent Ankara'da cumhuriyetle taçlanmıştır.

FETÖ maşadır, zillet ittifakı da maşalığa dünden gönüllüdür. 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlandığı dikkate alındığında gençliğe çok büyük sorumluluk düşeceği aşikardır.