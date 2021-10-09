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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir!

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir!
09.10.2021 13:30
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Boğaziçi Üniversitesi rektörünün aracının üstünde tepinen mahlukatın Türk gençliğine mensup olması imkansızdır. Türkiye devleti temel insani istekleri karşılamakla mükelleftir, yapılan da budur ancak yurt diyerek banklarda yatmak neyin nesidir. Bunlar öğrenci değil, ajan provokatörlerdir. PKK'nın DHKP-C'nin tasması boğazlarına geçiren bunlardır. Çapulcular öğrenci falan değil düpedüz şehir eşkıyasıdır." dedi.

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