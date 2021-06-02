Haberler Video Haber Videoları MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada Pençe operasyonları, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz var

MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada Pençe operasyonları, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz var

MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada Pençe operasyonları, Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz var
02.06.2021 16:04
Ana Sayfa 00:45
Kutlu Adalı cinayeti...
Ana Sayfa 00:57
Türkiye ile ABD arasında...
Ana Sayfa 01:05
Cem'den eski eşe şok dava!...
Ana Sayfa 01:21
Netflix Atiye dizisi 3. sezon...
Ana Sayfa 01:08
Rögarlar taştı ceviz...
Ana Sayfa 00:30
Bozkır Arslanı Celaleddin -3....
Ana Sayfa 01:45
Üniversite sınavı YKS ne...
Ana Sayfa 02:28
D100 ve TEM'de yasak başladı!...
Ana Sayfa 01:52
Maymun otobüse bindi akıllara...
Ana Sayfa 13:08
Mayıs ayı dış ticaret...
Ana Sayfa 02:30
Diyarbakır uyuşturucu...
Ana Sayfa 01:50
"Cumhurbaşkanı'na hakaret...

Son dakika... Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 13.45'te başladı. Toplantıda, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları ile Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşüleceği öngörülüyor.


Haber Videoları