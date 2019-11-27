Haberler Video Metrobüste iğrenç olay! 2 Senegalli, genç kadını taciz etti |Video

Metrobüste iğrenç olay! 2 Senegalli, genç kadını taciz etti |Video

27.11.2019 10:52

Sabah saatlerinde metrobüste yolculuk yapan bir kadın, arkasında bulunan Senegal uyruklu iki kişiden rahatsız olarak yer değiştirmek istedi. Bu sırada ikili sözlü tacize devam etti. Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inen kadın durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Metrobüsten indirilen Senegalli iki kişi gözaltına alındı.


Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı. Olay, Türksan Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu iki kişi taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken iki kişi, sözlü tacize devam etti.

Tacize uğradığı söyleyen kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Senegalli iki kişi de metrobüsten indirildi. Kadının şikâyeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli iki kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikâyetçi kadın ve Senegalliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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