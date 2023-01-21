Metrobüste alacak verecek kavgası: Sinir krizi geçiren kadın bayıldı

Avcılar'da metrobüs içerisinde alacaklısı ile karşılaşan kadın, yaşanan tartışma sırasında baygınlık geçirdi.

Olay, 18 Ocak Çarşamba günü Avcılar Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağında yaşandı.

20 BİN TL ALACAĞI OLAN İLE KARŞILAŞTI

İddiaya göre bir kadın, metrobüste 20 bin TL alacağı olan tanıdığı ile karşılaştı.

KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İkili arasında alacak verecek tartışması başlarken, kadın sinir krizi geçirerek bayıldı.

Metrobüsün durakta durması ile dışarı taşan tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilmek istense de son bulmadı.

İkili arasında yaşanan tartışmada kadın, adama tokat atarken yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.