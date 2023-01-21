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Metrobüste alacak verecek kavgası: Sinir krizi geçiren kadın bayıldı

Metrobüste alacak verecek kavgası: Sinir krizi geçiren kadın bayıldı
21.01.2023 10:09

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Metrobüste şok bir olay yaşandı. Alacaklısı ile karşılaşan kadın yaşanan tartışma sırasında baygınlık geçirdi. O anlar vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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Avcılar'da metrobüs içerisinde alacaklısı ile karşılaşan kadın, yaşanan tartışma sırasında baygınlık geçirdi.

Olay, 18 Ocak Çarşamba günü Avcılar Mustafa Kemal Paşa metrobüs durağında yaşandı.

20 BİN TL ALACAĞI OLAN İLE KARŞILAŞTI
İddiaya göre bir kadın, metrobüste 20 bin TL alacağı olan tanıdığı ile karşılaştı.

KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İkili arasında alacak verecek tartışması başlarken, kadın sinir krizi geçirerek bayıldı.

Metrobüsün durakta durması ile dışarı taşan tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından müdahale edilmek istense de son bulmadı.

İkili arasında yaşanan tartışmada kadın, adama tokat atarken yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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