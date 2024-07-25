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Metrobüs tek basım ücreti ne kadar? Yüzde 13 zamlandı!
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024, 12:33 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2024, 12:33

Metrobüs tek basım ücreti ne kadar? Yüzde 13 zamlandı!

Son dakika haberleri... Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısından çıkan karara göre İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı. Gelen karar sonrası metrobüs tek basım ücreti 29.68 TL oldu. İşte diğer vesaitlere dair zamlı tek biniş ve abonman rakamları...

ABB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı almasının ardında İstanbul'da da toplu ulaşıma zam yapıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İŞTE YENİ ÜCRETLER
17,70 TL olan tam basım ücreti 20 TL'ye, öğrencilerin bir basım ücreti ise yüzde 20 zam oranıyla 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi.

Öğrenci aylık abonman ücretinin ise; 250 TL'den 282,5 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

MAVİ KART
Tam 1389 liradan 1569 liraya, öğrenci 250 liradan 282.5 liraya, sosyal 864 liradan 976.3 liraya yükseldi.

Elektronik kart tek geçişlik bilet 25 liradan 28,25 liraya, iki geçişlik bilet 45 liradan 50.85 liraya, 3 geçişlik bilet 70 liradan 79.1 liraya, 4 geçişlik bilet 85 liradan 96,05 liraya, beş geçişlik bilet 105 liradan 118.6 liraya, 10 geçişlik bilet 200 liradan 226 liraya yükseldi.

Metrobüs ücreti tüm duraklar kullanılırsa tam 26.27 liradan 29.68 liraya, öğrenci 8.64 liradan 9.76 liraya, sosyal 14.41 liradan 16.28 liraya yükseldi.

En son zam Ocak 2024'te yüzde 28,09 oranında yapılmıştı.

DENİZ TAKSİYE YÜZDE YÜZ ZAM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, deniz taksi ücretlerine yüzde 100 oranında zam yapıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, İBB deniz taksi ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı.

Bu kapsamda, 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya yükseldi.

OCAK AYINDA DA ZAM YAPMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son olarak ocak ayında toplu ulaşıma yüzde 18 zam yapmıştı.

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