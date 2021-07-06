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Metina'da terör örgütüne bir darbe daha: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Metina'da terör örgütüne bir darbe daha: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
06.07.2021 10:36
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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