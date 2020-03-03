Metin Gürcan'dan Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın’a tehdit! 03.03.2020 21:17

Türk askerini hedef tahtası haline getirerek ateş etmesiyle biline emekli asker ve Al-Monitor’un yazarı Metin Gürcan, Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın’ı tehdit etti. Sosyal medya hesabından Yalçın’a hakaretler savuran Gürcan, “İster silah, ister bıçak, isterse çıplak elle düelloya davet ediyorum” diyerek Yalçın’ı tehdit etti.

Hasan Basri Yalçın, kendisine yapılan tehditin ardından A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu kişi eski bir askerdir. Toplumda, Türk askerini hedef tahtası yaptığı bir videoyla bilinir. Kendisini sosyal medya üzerinden tanıyorum. Sosyal medyada özellikle güvenlik alanında paylaşımlar yapar. 2015'te "çukur operasyonları" sırasında, PKK'nın daha fazla güçlenmesi gerektiğini belirten yazılar yazmıştır. Türk ordusunun bu işlerin altından kalkamayacağı anlamında tweetler atmıştı. Barış Pınarı harekatı sırasında yine yalan haberler yapıp Ruslar leyhine tweet'ler attı. Daha sonra özür dileyip, o tweet'ini sildi. Ben bugün kendisine analist diyen, korku pompalayan kişilerle ilgili bir yazı kaleme aldım. O da üstüne alınmış. Ama beni bloklamış. Beni düelloya davet edecek kadar dengesi bozulmuş gözüküyor. Sanırım psikoloğa gözükmesi gerekiyor. Allah kendisini ıslah etsin"