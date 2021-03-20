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Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar uyarısı | 20 Mart hava durumu raporu

Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar uyarısı | 20 Mart hava durumu raporu
20.03.2021 09:31
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Son dakika haberine göre yurt genelinde bugün yağış bekleniyor. Yağışlar kuzey Ege, Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli, Doğu Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde olacak. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.


Yağışların öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.


Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.


Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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