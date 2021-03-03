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Meteoroloji'den kar uyarısı! 3 Mart hava durumu

Meteoroloji'den kar uyarısı! 3 Mart hava durumu
03.03.2021 08:42
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Kar mı yağacak? Hava nasıl olacak? Sorularının yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Osmaniye, Konya, Karaman, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu


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