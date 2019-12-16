Meteoroloji'den İstanbullulara güzel haber! Sıcaklıklar artıyor... 16 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. İstanbul'da bu hafta hava sıcaklıkları artacak. Hava sıcaklıkları en düşük 7 derece en yüksek 16 derece olacak. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 16 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...
16 Aralık hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor. İşte 16 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...
İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli hava hakim olacak. 5 günlük hava durumu raporunda yer alan bilgiye göre, bu hafta İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları en düşük 7 en yüksek 16 derece olarak görülecek.
YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BALIKESİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BAYBURT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
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