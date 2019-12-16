Meteoroloji'den İstanbullulara güzel haber! Sıcaklıklar artıyor... 16 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu 16.12.2019 10:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. İstanbul'da bu hafta hava sıcaklıkları artacak. Hava sıcaklıkları en düşük 7 derece en yüksek 16 derece olacak. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 16 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

16 Aralık hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor. İşte 16 Aralık Meteoroloji hava durumu raporu...

İSTANBUL'DA BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli hava hakim olacak. 5 günlük hava durumu raporunda yer alan bilgiye göre, bu hafta İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları en düşük 7 en yüksek 16 derece olarak görülecek.

YURT GENELİNDE HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu raporu için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BALIKESİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BAYBURT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

VAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu