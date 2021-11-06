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Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için son dakika yoğun sis uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için son dakika yoğun sis uyarısı
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İstanbul'da günlerdir etkili olan sisle birlikte gece yarısından sonra birçok noktada trafik yoğunluğu oluşurken Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi bekleniyor. Sis ve pus hadiselerinin 08.11.2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR
Batı kesimlerde güney yönlerden, ülkemizin doğusunda kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

PUS VE SİS UYARISI
Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.




BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık


TOKAT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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