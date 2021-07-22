Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış geliyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak hava etkili olurken Meteorolojiden hava durumuyla ilgili son dakika yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşların ani sel, yerel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması gerektiği bildirildi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 22 Temmuz hava durumu raporu.