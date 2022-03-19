Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "zorunlu olmadıkça çıkmayın" dedi saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok il için turuncu ve sarı kodlu kar fırtınası uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi. Vali Yerlikaya, bir diğer paylaşımda "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün bu sabah 10.30’daki verilerine göre İstanbul genelinde bugün 12.00-24.00 arası Kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı. Beklenen kar yağışlarının Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları şeklinde olması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu.