Haberler Haber Videoları Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "zorunlu olmadıkça çıkmayın" dedi saat verdi

Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "zorunlu olmadıkça çıkmayın" dedi saat verdi

Meteorolojiden İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "zorunlu olmadıkça çıkmayın" dedi saat verdi
19.03.2022 12:27

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:32
Korkutan manzara! İstanbul...
Haber 03:13
Yola çıkacaklar dikkat! Kar...
Haber 04:35
Malkara-Çanakkale Otoyolu da...
Haber 08:00
"Tarihimizin en görkemli...
Haber 01:57
Başkan Erdoğan Atatürk...
Haber 03:52
Başkan Erdoğan Çanakkale’de
Haber 00:42
İstanbul'da PKK operasyonu:...
Haber 00:35
İzmir'de terör operasyonu: 14...
Haber 02:14
İstanbul'da beklenen kar...
Haber 00:23
1915 Çanakkale Köprüsü'nde...
Haber 00:43
ABD'den teröristlere zırhlı...
Haber 05:43
Esra Erol'da baba-oğulun...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok il için turuncu ve sarı kodlu kar fırtınası uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" dedi. Vali Yerlikaya, bir diğer paylaşımda "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün bu sabah 10.30’daki verilerine göre İstanbul genelinde bugün 12.00-24.00 arası Kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı. Beklenen kar yağışlarının Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları şeklinde olması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu.

Haber Videoları
SON DAKİKA