Haberler Haber Videoları Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı! Plan yapanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor | 23 Mayıs 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı! Plan yapanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor | 23 Mayıs 2022 HAVA DURUMU

Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı! Plan yapanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor | 23 Mayıs 2022 HAVA DURUMU
23.05.2022 10:20

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Mayıs ayının sonlarına geldik ancak hava sıcaklıkları hala mevsim normallerinin altında seyrediyor. Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak edilirken Meteoroloji'den İstanbul için uyarı geldi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege ve Marmara'nın batı kesimleri hariç yurt genelinde kuvvetli yağış beklendiği vurgulandı. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 23 Mayıs 2022 hava durumu

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Son dakika haberi: Meteoroloji, yeni haftanın hava tahmin raporlarını yayımladı. Buna göre; bugün itibarıyla günü kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek olan hava sıcaklarının, çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına, batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA: YURT GENELİNDE YAĞIŞ VAR!
Pazartesi günü ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazartesi sabah ilk saatlerde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları, Adana'nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

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