RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Afrika'dan geliyor! Görüş mesafesini azaltacak | HAVA DURUMU

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Afrika'dan geliyor! Görüş mesafesini azaltacak | HAVA DURUMU

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Afrika'dan geliyor! Görüş mesafesini azaltacak | HAVA DURUMU
19.04.2022 09:00

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:25
Gültek'in' masa out
Haber 01:16
İzmir merkezli 31 ilde FETÖ...
Haber 03:22
8 yaşındaki Nur Mersin'de...
Haber 03:44
Tekbir getiren muhabbet kuşu...
Haber 05:40
Kocaeli'de yangında mahsur...
Haber 00:18
MİT eylem hazırlığındaki...
Haber 07:37
Acılı babadan Başkan Erdoğan'a...
Haber 00:49
Irak'ın kuzeyindeki PKK...
Haber 03:43
Oruçlarını onlar gibi açanlar...
Haber 01:57
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan...
Haber 03:31
İstanbul'da panik anları! Art...
Haber 01:10
Bacaklarından bileklerine...

Nisan'ın ortasına geldiğimiz halde dondurucu hava sıcaklıkları vatandaşın dışarıya çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmasına neden oluyor. Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre, batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Haber Videoları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan yerlerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde; Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç, Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde; Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve güney kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara Bölgesi ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde, Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SON DAKİKA