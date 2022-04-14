RAMAZAN İMSAKİYE
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Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu 2 güne dikkat! Kuvvetli geliyor | HAVA DURUMU

Meteoroloji'den flaş uyarı! Bu 2 güne dikkat! Kuvvetli geliyor | HAVA DURUMU
14.04.2022 09:27

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Nisan ayının ortasında kar yağışı vatandaşları şoke etmişti. Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı en çok araştırılan konular arasında yer alırken Meteoroloji'den flaş bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan Pazar ve Pazartesi günü ülkenin batısında şiddetli yağışlar etkisini gösterecek. İşte il il hava durumu

Haber Videoları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kars çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Giresun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ORTA KARADENİZDE UYARI
Orta Karadeniz'de rüzgarın, bugün (Perşembe) ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Pazar ve Pazartesi günü ülkenin batısında şiddetli yağışlar etkisini gösterecek.

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