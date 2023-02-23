Meteorolojiden 3 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar geliyor: dikkatli olun

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu kıyıları, Sinop, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DON VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Meteoroloji; Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede, "Doğu Karadeniz'in 800-900 m üzeri yüksek kesimlerinde (Trabzon'un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde) yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra havanın daha da soğumasıyla kar yağışlarının 500-600 m üzeri bölgelerde de etkili olması bekleniyor. Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SİS BEKLENİYOR

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalı.

BATI KESİMLERİNDE MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR

Doğu Karadeniz'in 800-900 m üzeri yüksek kesimlerinde (Trabzon'un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde) yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra havanın daha da soğumasıyla kar yağışlarının 500-600 m üzeri bölgelerde de etkili olması bekleniyor. Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU: YAĞIŞ YOK

Depremlerin yaraları sarılmaya devam ederken bölgedeki hava durumu da bir hayli merak konusu oldu. Meteoroloji uzmanı Abdullah Macit, depremden etkilenen illerde yağış beklenmediğini söyledi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde olduğuna dikkat çeken Macit, "Önümüzdeki günlerde Perşembe gününden başlayarak hafta sonu dahil olmak üzere deprem bölgesinde yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başlayacak. Gece sıcaklıkları özellikle Kahramanmaraş ve Malatya'nın yükseklerinde yer yer eksili değerlerde. Diğer illerde ise özellikle sıcaklıkların artı olmasını bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları yükselme trendine devam ediyor. Maraş'da 12-13 derece daha sonra hafta sonunda 15-16'ya kadar çıkacak. Aynı şekilde Malatya'da 15-16 derece civarında. Adana'da, Hatay'da, Gaziantep'de ise 20 derecenin üzerine kadar hava sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki 4-5 günlük periyotta meteorolojik olarak önemli bir hadise beklentimiz yok. Yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde deprem bölgesinde" ifadelerini kullandı.

3 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Trabzon, Rize ve Artvin'e sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kodlu uyarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 17°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri ile iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu