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Meteorolojiden 15 il için turuncu alarm! Yoğun kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden 15 il için turuncu alarm! Yoğun kar ve kuvvetli yağış uyarısı
05.02.2021 09:01
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde 15 ilimiz için 'turuncu kod' ile uyarı yayımlandı. Yapılan son tahminlere göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 5 Şubat il il hava durumu tahminleri...


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