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Meteoroloji İstanbul'u uyardı! Saatte 60 km! 20 Mayıs 2022 hava durumu

Meteoroloji İstanbul'u uyardı! Saatte 60 km! 20 Mayıs 2022 hava durumu
20.05.2022 09:13

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2 gündür adeta kış havası yaşayan İstanbullular "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre, Rüzgar Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esecek. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte 20 Mayıs 2022 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Muğla, Ordu ve Erzincan çevreleri, Aydın, Denizli ve Burdur'un güneyi, Antalya'nın batı ilçeleri ile Samsun ve Tokat'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 5 ila 10 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: İç ve batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak esmesi beklenmektedir.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/ saat) olarak esmesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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