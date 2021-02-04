Mesele rektör değil hükümet! Prof. Dr. Necla Pur'un, CHP PM üyesi iken Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandığı ortaya çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun; AK Parti'den aday adayı olmasını eleştirildi. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur; 1999'da toplanan CHP Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Parti Meclis üyesi seçildiği, CHP PM üyesi iken Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandığı ve 4 yıl boyunca rektörlük görevine devam ettiği ortaya çıktı. Dönemin CHP milletvekili Güldal Okuducu, "CHP'li birinin rektör seçilmesini keyifle karşılıyorum" demişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesinde görev yaptığını anımsatarak, 2006'daki rektörlük seçiminde göreve getirilen Prof. Dr. Necla Pur'un, bu sırada CHP Parti Meclisi'nde görevli olduğunu açıklamıştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 TV'de "Esra Elönü ile Arafta Sorular" programına katılarak canlı yayında soruları yanıtlamıştı.

Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesinde görev yaptığını anımsatarak, 2006'daki rektörlük seçiminde göreve getirilen Prof. Dr. Necla Pur'un, bu sırada CHP Parti Meclisi'nde görevli olduğunu söyledi.

Mustafa Şentop; dekan yardımcısı olarak çalıştığı Necla Pur ile herhangi bir sorun yaşamadığını dile getirerek, "Herhangi siyasi kimliği dolayısıyla bir tavrına en azından ben şahit olmadım. O zaman böyle bir tartışma olduğunu hatırlamıyorum" demişti.