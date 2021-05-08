Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri A Haber’e konuştu

Siyonist İsrail'in baskınına uğrayan Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri, Yahudilerin Pazartesi günü Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlandığını söyledi. Sabri, "Şu an aldığımız bilgiye göre Pazartesi günü Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyorlar. Müslümanlar şu noktada kesin kanaat sahibi; Aksa'yı korumakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail'in baskınına uğrayan Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri, Yahudilerin Pazartesi günü Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlandığını söyledi.

Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya gelmekte ısrar ediyorlar. Sabah namazında Müslümanlar yine Mescid-i Aksa'ya geldiler. Bugün Kudüs'ün dört bir yanı işgal güçleri tarafından kuşatılmış durumda. İşgal güçleri bütün Ramazanlarda aynı şeyi yapıyorlar çünkü on binlerin Mescid'i Aksa'ya akın ettiğini görmek istemiyorlar. Boş görmek istiyorlar ki Yahudi işgalcilerin işi kolay olsun ancak Mescid-i Aksa her zaman Müslümanlarla dolacak.

YAHUDİLER MESCİD-İ AKSA'YI İŞGALE HAZIRLANIYOR

Şu an aldığımız bilgiye göre Pazartesi günü Yahudiler Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanıyorlar. Müslümanlar şu noktada kesin kanaat sahibi; Aksa'yı korumakta kararlıyız.

Müslümanlar büyük sıkıntı yaşıyorlar bu bir gerçek ama yine de onurlu bir savunma gerçekleştiriyorlar. Biz burada olduğumuz sürece Aksa koruma altındadır. Burada İslam aleminden, Arap ülkelerinden ve özellikle Türkiye'den işgal güçlerine baskı yapmasını istiyoruz ki bu işgal sona ersin.