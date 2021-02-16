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Merve Dizdar'ın kardeşini görenler inanmadı! Görenler ilk başta pek benzetemese de kardeşlerin gülüşleri birbirinin aynısı

Merve Dizdar'ın kardeşini görenler inanmadı! Görenler ilk başta pek benzetemese de kardeşlerin gülüşleri birbirinin aynısı
16.02.2021 13:13
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Son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinin başında gelen 34 yaşındaki oyuncu Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı dizisinin yanı sıra sosyal medyada da oldukça aktif. 34 yaşındaki oyuncu Kavak Yelleri, Kırgın Çiçekler, Masumlar Apartmanı, Vatanım Sensin gibi dizilerde rol alan ve Alice Müzikali ile adından söz ettiren Merve Dizdar hakkında araştırma yapanlar eşinin Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Gürhan Altundaşar olduğunu görünce çok şaşırmıştı. Geçtiğimiz günlerde eşiyle 'ev hali videosu' yüzleri gülümseten, sık sık paylaşımlar yapan genç oyuncu ailesini paylaşmaktan geri durmuyor. Hakkındaki bilinmeyenler detaylarla gündeme gelen Merve Dizdar'ın kardeşini görenler ilk başta pek benzetemese de kardeşlerin gülüşleri birbirinin aynısı gibi.


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