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Mersin'de sokak köpeğine işkence! Elektrikli bisikletin arkasına bağlayıp sürükledi

Mersin'de sokak köpeğine işkence! Elektrikli bisikletin arkasına bağlayıp sürükledi
12.07.2021 13:34
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Hayvan Hakları Yasası için geri sayım sürerken Mersin'den gelen haber sinir bozucu cinsten. Bir kişi elektrikli bisikletin arkasına bağladığı sokak köpeğini sürükledi. Yakalanan sürücüye 1033 TL para cezası uygulandı.


Olay, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi otoban yan bağlantı yolunda meydana geldi.

Bölgede otomobiliyle seyreden bir sürücü, bir kişinin elektrikli bisikletinin arkasına bağladığı sokak köpeğini sürüklediğini gördü.

Cep telefonunun kamerasıyla o anları kaydeden sürücü, polisi arayarak ihbarda bulundu.

Kamera görüntüsü ve çevredeki mobese kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliyi yakalayan polis, bisiklet sürücüsünün Suriye uyruklu Alali A, olduğunu belirleyip, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre hayvana eziyet etmekten bin 33 TL para cezası uyguladı.

Yaralanan sokak köpeği, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

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