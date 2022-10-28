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Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı

Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 15 gözaltı kararı
28.10.2022 10:01

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Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik 15 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde Özel Harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 15 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

15 TERÖR ŞÜPHELİSİ BELİRLENDİ
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'ya yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda, 11 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ
Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Koç başlarıyla kapılar kırılarak girilen adreslerde, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Operasyon bölgelerinde Özel Harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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