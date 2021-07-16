Mersin'de orman yangını! Gündüz uçak ve helikopter akşam karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberi! Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangına, gece saatlerinde de müdahale edilmeye devam ediliyor. Yangın devam ederken İHA’lar ormanın kahramanlarına destek oluyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangının kontrol altına alındığını diyemiyoruz. 31 arazöz, 4 dozer ve diğer kurumlardan 8 iş makinası ve 150 personelle bu yangına müdahale ediyoruz." dedi. Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri, müdahaleye yeniden başladı. Öte yandan Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor.







GÜNDÜZ UÇAK VE HELİKOPTER AKŞAM KARADAN MÜDAHALE



Gündüz saatlerinde havadan uçak ve helikopterler yangına müdahale ederken, akşam saatlerinde karadan müdahale devam ediyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken İHA'lar ormanın kahramanlarına destek oluyor.





İHA'LAR DESTEK OLUYOR

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi'nde çıkan orman yangını devam ediyor. Gündüz saatlerinde havadan uçak ve helikopterlerle yangına müdahale edilirken, İHA'lar ormanın kahramanlarına destek oluyor ve bilgi akışı sağlıyor.





Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangını yakından takip ederek sahadaki ekipleri yönlendiriyor. Pakdemirli, İHA'ların yangında ekiplere destek olduğunu sosyal medyadan yaptığı şu paylaşımla duyurdu:





"Dünyada orman yangınlarında İHA kullanan ilk ülkelerden biriyiz. Mersin'de de İHA'lar ormanın kahramanlarına destek oluyor, bilgi akışı sağlıyor."





Bakan Pakdemirli'de beraberinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte yangının devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.





"YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞINI DİYEMİYORUZ"

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, dün itibariyle başlayan 21 tane yangından 2 tanesinin devam ettiğini söyledi. Şu anda Mersin Aydıncık'da olduklarını kaydeden Pakdemirli, "Pembecik Mahallesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını diyemiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyoruz.



Ancak bu yangını biraz daha kolayladık diyebiliriz. Sabaha kadar bir noktaya getireceğiz gibi gözüküyor. Hatay Hassa'da 2 odaktan bir yangın çıktı. Valimizle, bölge müdürümüzle konuştum. 31 arazöz, 4 dozer ve diğer kurumlardan 8 iş makinası ve 150 personelle bu yangına müdahale ediyoruz.





Maalesef yangına müdahale ettiğimiz noktalar çok sık orman ve yolu olmamasından dolayı şu an yol yapım çalışmaları sürdürülüyor. Bunu da arkadaşlarımız sabaha kadar bitirmeye çalışacak. Şu an mevcutta bu yangın için Adana'mızın İHA'sını Mersin yangını için kullanıyorduk. Yaklaşık 1 saat önce bu yangında biraz daha rahatlama olduğundan dolayı İHA'yı Hatay'a gönderdik.











Ondan gelecek görüntülerle Hatay'daki yangının kontrolünü hem buradan hem Ankara'dan yapmış olacağız. Hatay'da 80 hektarlık bir alan etkilenmiş gözüküyor. İnşallah bu yangınla alakalı da mücadelemiz devam ediyor. Sabah erken saatlerinden itibaren hem burada hemde Hatay Hassa'da hem uçaklarımız hem helikopterlerimiz çalışmalara başlayacak" diye konuştu.

HATAY'DA ORMAN YANGINI

Hatay'ın Hassa ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Dün akşam saatlerinde ormanlık alanda nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce çok sayıda arazöz, su tankı, Orman İşletme personeli ve hava aracı sevk edildi.

Gece karadan müdahale edilen orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale sürüyor.