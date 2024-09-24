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Mersin'de motosiklet sürücülerine yönelik 'şok uygulama'
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Mersin'de motosiklet sürücülerine yönelik 'şok uygulama'

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024, 22:51 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024, 22:51

Mersin'de kent genelinde 20 noktada motosiklet sürücülerine yönelik 'şok uygulama' gerçekleştirildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüphelilerle aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik 'şok uygulama' başlatıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği 20 noktada gerçekleştirilen uygulamaya yaklaşık 250 polis katıldı.
Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada ise polis ekipleri tarafından durdurulan motosiklet sürücülerinin ehliyetleri kontrol edildi, GBT sorgusu yapıldı. Denetimlerde durdurulan motosikletler de incelendi, ruhsat ve şase numaraları kontrol edildi.
Kent genelindeki 20 noktada gerçekleştirilen uygulamanın sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.

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