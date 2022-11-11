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Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı

Mersin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı kararı
11.11.2022 08:47

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Son dakika haberleri... Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen, biri "ByLock" kullanıcısı 9 şüpheli tespit edildi.

Zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi. Dron destekli operasyona yaklaşık 150 polis katılıyor.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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