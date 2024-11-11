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Mersin'de dereye düşen şahıs boğuldu
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Mersin'de dereye düşen şahıs boğuldu

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 22:34

Mersin'in Bozyazı ilçesinde dereye düşen bir şahıs boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'ndeki Sini Çayı kenarında dinlenen Hasan Ali Ulaş, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek dereye düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarılan Ulaş'ın, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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