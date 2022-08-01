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Mersin'de akılalmaz görüntü! Koşa koşa geldi ambulansa kafa attı

Mersin'de akılalmaz görüntü! Koşa koşa geldi ambulansa kafa attı
01.08.2022 16:18

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Mersin'de bir şahıs yakınlarını hastaneye götürmek için gelen ambulansa koşarak kafa attı. Ambulans içindekilere korku dolu anlar yaşatan şahıs gözaltına alındı.

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Mersin'de yakınlarını hastaneye götürmek için gelen ambulansa zarar veren ve daha sonra araca kafa atan şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Sağlıkçıların şikayetçi olduğu şahıs gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu kameralarına yansıdı.



Edinilen bilgiye göre, dün merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde fenalaşan bir hastanın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden ambulans talep etti. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yakınlarının da desteğiyle hastayı ambulansa bindirdi. Bu sırada, hastaneye gitmemek için bir süre direnen şahıs, araç içerisindeki tıbbi cihazlara zarar verdi.

Ambulanstan çıkan hastanın tehdit ve hakarette bulunduğu sağlık çalışanları, olay yerinden ayrılmak için bindikleri aracın kapılarını kilitledi. Şüpheli, bu sırada yöneldiği ambulansa kafasıyla vurarak sağlık çalışanlarına tehdidini sürdürdü.

Kapıları kilitli ambulansta bir süre bekleyen sağlık çalışanları, çevredekiler tarafından şüphelinin sakinleştirilmesiyle olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından polis merkezine giden sağlık çalışanları, şahıstan şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan, zanlının ambulansın kapısını açmaya çalışması ve cama kafa atması sağlık çalışanlarının cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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