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Mersin Toroslar'da feci kaza! Köpeklerden kaçan çocuklara otomobil çarptı!

Mersin Toroslar'da feci kaza! Köpeklerden kaçan çocuklara otomobil çarptı!
13.07.2022 11:09

OTOMATİK OYNAT

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Mersin'de reüfje oyun oynayan iki çocuk sokak köpeklerinin saldırsına uğradı. Köpeklerden kaçarken panikle aniden yola fırlayan çocuklar hızla gelen otomobilin altında kaldı. Tedaviye alınan çocuklardan Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olay anında yaşanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Mersin'de sokak köpeklerinden kaçan 2 çocuğa, otomobil çarptı. Çocuklara çarpan şoför kendi otomobiliyle çocukları hastaneye götürürken, kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

PANİKLE YOLA ÇIKTILAR
Dün öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde refüjde oyun oynayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş'e sokak köpekleri saldırdı. Panikleyen çocuklar aniden yola çıkınca Güzin Y. (47) yönetimindeki 33 AEC 486 plakalı otomobilin altında kaldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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