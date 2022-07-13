Mersin'de sokak köpeklerinden kaçan 2 çocuğa, otomobil çarptı. Çocuklara çarpan şoför kendi otomobiliyle çocukları hastaneye götürürken, kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.

PANİKLE YOLA ÇIKTILAR

Dün öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde refüjde oyun oynayan Hüseyin Çiftel ve Ömer Ensar Gümüş'e sokak köpekleri saldırdı. Panikleyen çocuklar aniden yola çıkınca Güzin Y. (47) yönetimindeki 33 AEC 486 plakalı otomobilin altında kaldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sürücü Güzin Y. yaralanan çocukları hemen aracına alarak Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Çocuklar tedaviye alınırken Ömer Ensar Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü Güzin Y. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.