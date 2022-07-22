Haberler Haber Videoları Mersin Tarsus'ta feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Mersin Tarsus'ta feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü

Mersin Tarsus'ta feci kaza! Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 ölü
22.07.2022 18:32

OTOMATİK OYNAT

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Mersin Tarsus'ta feci kaza... Seyir halindeki tıra otomobille arkadan çarpan araçtaki 3 genç hayatını kaybetti, 1'i ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.yaralandı.

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Mersin-Adana D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan 42 BSH 74 plakalı tırın arkasından gelen 33 N 3404 plakalı otomobil, hızla tıra çarparak, tırın altına girdi. Otomobilde bulunan 4 genç ağır yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar ile ekiplerin çalışması sonucunda tamamen kullanılmaz hale gelen otomobilden çıkartılabilen 4 gençten 3'u olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Yaralı genç ambulansa hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenler ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Tırın altında kalan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, Mersin-Tarsus yolu bir süreliğine tek şeritten devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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