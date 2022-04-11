RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Mersin, Artvin ve Osmaniye'de fuhuş baskını! 13 zanlıdan 8'i tutuklandı! Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilecek

Mersin, Artvin ve Osmaniye'de fuhuş baskını! 13 zanlıdan 8'i tutuklandı! Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilecek

Mersin, Artvin ve Osmaniye'de fuhuş baskını! 13 zanlıdan 8'i tutuklandı! Yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilecek
11.04.2022 17:42

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Mersin, Artvin ve Osmaniye'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince fuhuş yapan ve fuhşa yer temin ettiği ileri sürülen şüphelilere yönelik Mersin, Artvin ve Osmaniye'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 zanlı yakalandı, 5'i yabancı uyruklu 8 kadının ifadesine başvuruldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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