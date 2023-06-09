Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan dünya basınının merceğinde: Dikkat çeken iki nokta

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na (TCMB) Başkan Erdoğan'ın kararıyla Hafize Gaye Erkan atandı. Erkan'ın ataması dünya basınında geniş yer bulurken, uluslararası ajanslar Erkan'ın kariyerine ve Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Türkiye Yüzyılı, Türkiye için resmen başlamış oldu.

Yeni kabinede en çok merak edilen isimlerden biri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilen Mehmet Şimşek olurken, Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Başkanlığı'na (TCMB) kimin getirileceği de merak konusuydu.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı.

Gazetede "Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Genel Başkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı." ifadelerine yer verildi.

İLK KADIN BAŞKAN

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden dünya basını da Hafize Gaye Erkan'ı manşetlerine taşıdı.

İngiliz haber ajansı Reuters, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de finans yönetici olan Hafize Gaye Erkan'ı Türkiye Merkez Bankası'nın başına atadı" sözlerine yer verdi.

Alman gazetesi Witschafts Woche de Erkan'dan bahseden gazeteler arasındaydı. Haberde, Erkan'ın ABD'de yıllardır çok iyi bir kariyere sahip olduğuna dikkat çekildi.

Bloomberg de sabaha karşı Erkan'dan bahseden gazeteler arasında oldu. Haberde Erkan'ın Türkiye'nin ilk kadın TCMB başkanı olduğu ifade edildi. Haberin devamında Erkan'ın kariyerine ayrıntılı bir biçimde yer verildi.

Yunanistan'ın gündemi de Hafize Gaye Erkan oldu. Başkan Erdoğan'ın kararından bahseden gazete, "Erkan Hanım'ın niyeti şu anda nedir hiç bilinmiyor" sözlerine yer verildi.

Bir diğer Yunan gazetesi Kathimeri'nin de gündeminde yine Erkan oldu. Gazete, Erkan'ın kariyerini incelediklerini ifade etti.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

İstanbul'da 1982 yılında doğan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı.

Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.

San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.

Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi.

Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yapıyor.