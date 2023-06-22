Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor? Uzmanlardan dikkat çeken değerlendirme

Son dakika haberleri... Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 27 ay sonra ilk kez faiz artırıma gitti. Yapılan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5’ten yüzde 15 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir" denildi. Merkez Bankası'nın karar açıklama metninde en çok dikkat çeken terim ise "parasal sıkılaştırma süreci" oldu. Peki parasal sıkılaştırma süreci ne anlama geliyor? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Stratejist Cüneyt Paksoy ve Ahlatcı Yatırım Şirketi Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.