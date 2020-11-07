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Merkez Bankası'nda görev değişimi! Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal atandı

Merkez Bankası'nda görev değişimi! Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal atandı
07.11.2020 05:13

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.


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