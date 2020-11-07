Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı.
Merkez Bankası'nda görev değişimi! Murat Uysal'ın yerine Naci Ağbal atandı
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