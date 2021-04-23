Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu A Haber, CNN Türk ve TRT Haber ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Öncelikle bugün çok özel bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Tatürk ve şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Onların kurduğu bu aziz vatanda yaşamanın mutluluğunu yaşıyor.

128 MİLYAR DOLAR YALANI

TCMB kurulurken, Atatürk, milli egemenliğin finansal egemenlikten geçtiğini belirterek 1930'da Merkez Bankası kuruluyor. Bu kadar zor şartlarda kurulan Merkez Bankası ile ilgili konuşulduğunda biraz daha özen gösterilmesi gerekiyor. Türkiye'nin en guzide kurumlarının başında geliyor.

Geriye doğru baktığımızda bu tartışmalar daha bir anlam kazanıyor. Rezerv konusu tartışırken o günkü şartlara bakmamız gerekiyor. 2020'ye girdiğimizde doğrudan ve portföy yatırımlarının azaldığını görüyoruz. Türkiye'nin de buradan aldığı payın azaldfığını görüyoruz. IMF'nin az gelişmiş ülkelere 110 milyar dolar yardımı söz konusu.

Dünya 1929 Buhranı'ndan sonra belki de pandemi krizi dünyayı çok kötü şekilde etkileyen bir kriz. Diğerlerinden ayıran en önemli şey, daha önceki krizlerin bir altyapısı vardı. 2020'deki kriz birden ortaya çıkan bir kriz. İnsanların ne yapacağını bilmediği, ülkelerin kapandığı, en önemli gelirlerinin tamamen durduğu bir kriz. Önce Çin'de, sonra Amerika Avrupa ve Türkiye'yi kasıp kavuran bir kriz.

Türkiye'nin 2013'ten sonra yaşadıklarına baktığımızda, daha sonra 2016'daki hain işgal girişimi, uçak krizi... Dönem dönem Türkiye'nin yaşadığı krizler var. 2018'in Ağustos'unda başlayan kur atakları, bu atakların bertaraf edilmesi... Bu süreçte yapılanlar çok önemli. IMF'ye gitmek zorunda olduğumuz yönünde haberler yapıldı. Türkiye, bu süreci hem sağlık hem para ve mali politikalar açısından çok iyi yönetti.

Böyle baktığımız zaman, dünyadaki ülkelerin dışarıdan aldığı paketler; İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın durumunu hatırlayın. Türkiye'ye baktığımızda, sağlık alanında insanlar çok iyi bir şekilde hastaneye gördü, hizmet aldı. Sosyal yardımlara gelindiğinde, devlet vatandaşımızın yanında oldu. Bu dönemi atlatırken yapılanları göz ardı edemeyiz.

Türkiye'nin ödemeler dengesi içerisinde, 2019'da cari fazla verdik.

Türkiye'nin hep reel sektörünün borcunun artmasından bahsederiz. 2018-2020 sonu itibariyle reel sektörün 208 milyar dolar olan döviz pozisyon açığı 157 milyar dolara inmiştir. Bu rezervlerden ya da Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu işlemlerden kaynaklanmaktadır.

İŞLEMLER GİZLİ YAPILDIYSA BU RAKAMI NEREDEN BİLİYORSUNUZ?

O kadar çok yanlış bilgi içeriyor ki. Bu işlemler 2017'de başlıyor. Hazine'nin Merkez Bankası hesapları kullanılarak döviz alım satımıyla piyasalarının arzını karşılaması 2017'de yapılıyor. 2018'de de yapılan var. Merkez Bankası dalgalı kura geçtikten sonra döviz alım ihaleleri düzenliyor. 2016'ya kadar bunu yapıyor ve sonra bırakıyor. 2017'de Hazine Müsteşarlığı'nın Merkez Bankası'ndaki hesapları üzerinden bir protokol imzalanıyor. Dolayısıyla bu protokol dahilinde bu işler yapıldı. 2017 Şubat'ından itibaren yapıldı. 2020'de yapılmasının nedeni de pandemi şartlarıdır. "Bu işlemler gizli yapıldı. Protokol yapılmadı" gibi iddialar var. Peki siz bu rakamı nereden biliyorsunuz?

AYRICALIKLI İŞLEM YAPILDI MI?

Böyle bir şey söz konusu olamaz, yapmak isteseniz de yapamazsınız. Merkez Bankası'nın veri açıklama konusunda şeffaflığı dünyadaki en iyi merkez bankalarından bir tanesiyiz. Bu kadar şeffaf bir bilançomuz var ve günlük oradan her şeyi izleme şansınız var. Biz kimseye 128 rakamını söylemedik. Peki bu arkadaşlar bunları nereden buldular? 'Protokolün içeriğini açıklayın.' Böyle bir şey olabilir mi? Avrupa Merkez Bankası 2000 ve 2010 arası Euro'yu baskılayabilmek için yaptıkları işlemleri 10 yıl sonra, 2020'de açıkladı. Japonya Merkez Bankası sadece yıl sonu toplu olarak veriyor rakamları. Siz neden 2017'yi, 2018'i sormuyorsunuz? Daha önce döviz müdahaleleriyle yapılan işlemleri niye sormadınız?

Her şeyi kendi dönemi içerisinde tartışmak gerekiyor. 98-99 ve 200 krizini bizzat yaşadım. 2020'de daha fazla sıkıntının yaşandığı bir yılı konuşuyorz. Neredeyse dünyadaki tüm ülkeler destek aldı.

"RAKAMLARLA İNSANLARA ALGI OPERASYONU YAPILIYOR"

Her şeyi kendi dönemi içerisinde tartışmak gerekiyor. 98-99 ve 200 krizini bizzat yaşadım. 2020'de daha fazla sıkıntının yaşandığı bir yılı konuşuyorz. Neredeyse dünyadaki tüm ülkeler destek aldı. Kafa karıştırmak için belirli rakamlarla insanlara algı operasyonu yapılıyor.

MERKEZ BANKASI'NIN REZERVLERİNDE 720 TON ALTIN VAR

TCMB ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şu an olmadığı kadar iyi durumda. Türkiye'de rezervlerin yapısı değişti. Türkiye'nin yıllardır 120 ton altını vardı. 2018'den sonra Türkiye'nin yurt dışında altınları Türkiye'ye getirilmiştir. Türkiye'nin Merkez Bankası rezervlerinde 720 ton altın var. Berat Albayrak döneminde çok önemli bir şey yapılıyor. Türkiye'nin altın üretimi cevherden merkez bankası satın alması kararı veriliyor ve cevherden altın üretimini TL olarak TCMB rezervlerine alıyor. Şuan bu yıllık 50 ton inşallah 1-2 yıl içerisinde 80 tona çıkacak. Şu anki planlamamız o civarda.

Bir başka önemli noktayı söyleyeyim. Türkiye'nin 120 ton altını yurt dışındayken, 2017-18'den sonra yurt dışındaki bütün altınları Türkiye'ye getirmişti. Türkiye'nin tüm altınları Merkez Bankası'ndadır. 120 ton olan altın 720 tondur.

DÖVİZ REZERVİ

Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var.

Sıkı para politikası devam edecek. Rezerv kaybı söz konusu değildir.

KAR YAPILAN YILLAR

Merkez Bankası'nın kar tablosunu göstereceğim. Daha önce kar görüyor musunuz? Yine 2018-2019-2020... Yıllarca kar rakamı yoktur., ama bu yıllarda kar yapmıştır.

Şu an bu yıllık 50 ton 1-2 yıl içerisinde 80 tona çıkacak inşallah. Önümüzdeki hedef, rezervleri daha kalıcı, güçlü şekilde oluşturmak. Türkiye'de hem rezervlerimizi daha kalıcı hale getireceğiz, hem de üretimi, ihracatı finanse ederek daha iyi bir sistem oluşturacağız.

2003'e kadar rezerv yok. Şu an 90 milyar dolar brüt rezervimiz var. Rezervin açılımı da önemli. Yaklaşık %40'ı üzerinde Türkiye'nin kendi altın rezervi. 2003'ten sonra oluşan rezervler nasıl oluşmuş? Portföy girişleriyle, sıcak para girişleriyle.

VATANDAŞLARI YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR

Kur düşük olduğu için döviz alım müdahaleleriyle oluşturulan bir rezerv var, 130 milyar dolara kadar çıkan. Yurt dışından gelen dövizlerin alım ihaleleriyle oluşturuyorsunuz bunu. Türkiye 2020'de de bunu yapmıştır. Şuraya gitmiş, bunun hesabına geçmiş; bu ifadeler doğru değil ve vatandaşımızı da yanlış yönlendiriyorlar.

REZERVLER SADECE YER DEĞİŞTİRDİ

Bankaların, piyasaların ihtiyacı olan TL'yi MB karşıladı. 'MB'nın kaybolan rezervleri' diyorsunuz ya, o rezervler sadece yer değiştirdi. Benim rezervlerimden çıkıp banka hesaplarına döviz olarak giden parayı ben o parayı tekrar alıyorum döviz olarak, piyasaya TL veriyorum.

BU TARTIŞMALAR MERKEZ BANKASI'NIN İTİBARINI NASIL ETKİLİYOR?

Üzülüyoruz. Arkadaşlar da üzgün. Kendi aramızda da konuşuyor. Vatandaşın buraya olan güveni hiçbir zaman sarsılmaz. Ben bir işçi çocuğuyum. Benim babam Almanya'da işçi olarak çalıştı. Merkez Bankası işçi dövizleriyle çok anılan bir dönemi vardı. O kadar çok hikayesi ve anısı var ki. Merkez Bankası'na para yatırmak bir güvendir. Almanya'daki Fransa'daki işçiler sırf yardım olsun diye Merkez Bankaları'na para yatırırlardı.

KRİPTO PARA

Herkes kendi alanıyla ilgili düzenleme yapacak. Kripto paraları yasaklama gibi bir niyetimiz yok. Belli normlar, kurallar belirliyoruz. Sermaye artırımı olabilir, sermaye yeterlik gibi kriterler belirlenebilir. Üzerinde çalışıyoruz.

İki şey yaptık: Bir, kripto parayla elbise vb. alımını yasakladık. İkincisi ödeme kuruluşlarının bu işe aracılık etmesini yasakladık. Daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Birkaç ülke tamamen yasakladı. Çin'de bu mümkün. Siz sadece yasaklayarak bu işi halletme şansınız yoktur. Bizim yaptığımız düzenleme, bu platformlara aracılık eden, ödeme yapan kuruluşlarının altyapıları çok sağlam olmadığı için bu tür ödemeleri bankalar aracılığıyla yapın dedik. Belli normlar, kurallar belirliyoruz. Sermaye artırımı olabilir, sermaye yeterlik gibi kriterler belirlenebilir. Üzerinde çalışıyoruz. İki şey yaptık: Bir, kripto parayla elbise vb. alımını yasakladık. İkincisi ödeme kuruluşlarının bu işe aracılık etmesini yasakladık. Daha geniş bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.