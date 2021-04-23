RAMAZAN İMSAKİYE
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’dan kripto para açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’dan kripto para açıklaması
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan kripto para açıklaması geldi. Kavcıoğlu, "Çok ciddi bir kripto para trafiği var. Giden para geliyor mu belirsiz. Nereye gittiğini bilemiyoruz bu kripto paraların. Avrupa ve ABD’ye giden bir kripto akışı var" dedi.


KRİPTO PARA DÜZENLENMESİ

Hassas bir konu, farklı bir boyuta doğru gidiyor. Altyapı, düzenleme ve kontrol mekanizması yok. Sadece yasaklayarak bu olayı çözemezsiniz. Bu platformlara aracılık eden kuruluşların altyapıları sağlam değil. Bankalar aracılığı ile ödeme yapabilirisiniz dedik. Düzenlemelerle ilgili çalışıyoruz. Para yerine kullanımını yasakladık. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinesinde kripto para düzenlemesi çalışılıyor.

Tanımı yok; varlık mı, mal mı? Birçok belirsiz soru işareti var. İki hafta içerisinde çalışmaların bir noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Dünyada da örnek alabileceğiniz bir uygulama yok.

Çok ciddi bir kripto para trafiği var. Giden para geliyor mu belirsiz. Nereye gittiğini bilemiyoruz bu kripto paraların. Avrupa ve ABD'ye giden bir kripto akışı var. Biz bu konuyu birkaç hafta içerisinde; SPK, BDDK, bakanlık kendi düzenlemelerini yapıyor.

Kripto dünyasıyla ilgili neler yapıldığını, düzenlemenin ne olduğunu bilmeyen kişiler var.

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