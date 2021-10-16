Merkel'in veda ziyareti! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye veda ziyareti düzenleyen Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Kritik görüşmenin ardından iki lider basın açıklaması yaptı. Erdoğan, "Sayın Merkel ile ikili diyaloğumuz bölgesel konuların çözüme kavuşturulmasında da rol oynadı. Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu" dedi. Türkiye'ye teşekkür eden Merkel, "İnsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. AB'nin bu konuda Türkiye'yi desteklemesi bir gereklilik, bir şart" ifadelerini kullandı.