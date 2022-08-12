Merdan Yanardağ'ın o sözleri gündeme geldi: Fon alarak bağımsız gazetecilik yapamazsınız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı yayın organlarının CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklamış, TELE 1 Genel Yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ı hedef alarak "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım." ifadelerini kullanmıştı. İnce'nin bu sözlerine yanıt veren Merdan Yanardağ itiraf niteliğinde bir açıklamaya imza atarak, "CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi. Yaşananlar sonrası Merdan Yanardağ'ın geçtiğimiz yıl yaptığı, "Fon alarak bağımsız gazetecilik yapamazsınız" sözleri akıllara geldi.