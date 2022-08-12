Haberler Haber Videoları Merdan Yanardağ'ın o sözleri gündeme geldi: Fon alarak bağımsız gazetecilik yapamazsınız

Merdan Yanardağ'ın o sözleri gündeme geldi: Fon alarak bağımsız gazetecilik yapamazsınız

Merdan Yanardağ'ın o sözleri gündeme geldi: Fon alarak bağımsız gazetecilik yapamazsınız
12.08.2022 14:07

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:21
Yurt dışına kaçış...
Haber 00:14
Ayının durumu iyi
Haber 08:36
Muharrem İnce bombayı...
Haber 20:29
Başınızı duvarlara vurursunuz!
Haber 11:27
FBI Trump'ın evini neden...
Haber 05:42
Abdülhamid Han geliyor!
Haber 02:17
DP'li Cemal Enginyurt'un ilk...
Haber 01:14
Trump'ın malikanesine baskın
Haber 04:38
TÜSİAD hükümeti hedef aldı
Haber 00:44
Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçli...
Haber 04:51
Gece yarısı kundaklama! Alev...
Haber 05:39
"O başımızda olmazsa biz...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı yayın organlarının CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklamış, TELE 1 Genel Yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ı hedef alarak "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım." ifadelerini kullanmıştı. İnce'nin bu sözlerine yanıt veren Merdan Yanardağ itiraf niteliğinde bir açıklamaya imza atarak, "CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi. Yaşananlar sonrası Merdan Yanardağ'ın geçtiğimiz yıl yaptığı, "Fon alarak bağımsız gazetecilik yapamazsınız" sözleri akıllara geldi.

Haber Videoları
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı yayın organlarının CHP ve İYİ Parti'den maaş aldığını açıklamış, TELE 1 Genel Yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ı hedef alarak "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İYİ Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım." ifadelerini kullandı. İnce'nin bu sözlerine yanıt veren Merdan Yanardağ itiraf niteliğinde bir açıklamaya imza atarak, "CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" dedi. Yaşananlar sonrası Merdan Yanardağ'ın geçtiğimiz yıl yaptığı, "Fon alarak bağımsız gazetecilik yapamazsınız" sözleri akıllara geldi.
SON DAKİKA