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Merdan Yanardağ Ramazan Bayramı'nı neden hedef aldı? İlahiyatçılar şeytani plana işaret etti

Merdan Yanardağ Ramazan Bayramı'nı neden hedef aldı? İlahiyatçılar şeytani plana işaret etti
15.05.2021 12:49
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'Şeker Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na çevrildiğini iddia eden Merdan Yanardağ, AK Parti iktidarının ise sırf bu nedenden dolayı 12 Eylül cuntacı zihniyetin devamı olduğunu savundu. Merdan Yanardağ'a tepkiler peş peşe gelirken, ilahiyatçılar ise kelime oyununu ardındaki tehlikeye dikkat çekti. Eğitimci yazar Ali Rıza Temel, "Dini kendileri için tehlikeli görenler; Müslümanları güçsüz kılmak için onun değerini azaltmak isteyebilirler. O nedenle insanlar kelimelerle düşünür, kelimeleri korumak lazım" dedi.


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