Merdan Yanardağ duadan rahatsız oldu! Bahanesi Yargıtay Başkanının cübbesi…

Buldukları her fırsatta ‘laiklik’ bahanesiyle İslam’a saldıran CHP’ye yakın isimler yine sahneye çıktı.Yargıtay'ın yeni binasının dua ile açılması Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı rahatsız etti. Katıldığı canlı yayında konuşan Yanardağ, "Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.