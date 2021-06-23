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Meral Akşener’in korumaları gazetecileri böyle hedef aldı!

Meral Akşener’in korumaları gazetecileri böyle hedef aldı!
23.06.2021 21:23
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in korumaları soru sormak isteyen gazetecileri engelledi. Lütfü Türkkan’ın yeğeni ve adamlarının İHA muhabiri Mustafa Uslu’yu acımasızca darp etmesine ilişkin soru sormak isteyen gazetecilere Akşener'in korumaları tarafından müdahale edildi. Basın mensuplarının tepkisi ve şikayeti üzerine Akşener, geri dönmek zorunda kaldı ve özür diledi.


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Lütfü Türkkan'ın yeğeni ve adamlarının İHA muhabiri Mustafa Uslu'yu acımasızca darp etmesine ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler, Akşener'in korumaları tarafından engellendi.

AKŞENER: "SORUNA CEVAP VEREMEYECEĞİM"
O sırada Akşener'in korumaları gazetecilere müdahalede bulundu. Gazetecilerin "Niye böyle yapıyorsunuz? Sadece soru sormak istiyoruz." demesi üzerine, Akşener, "Soruya cevap vermeyeceğim." dedi. Basın mensuplarının tepkisi ve şikayeti üzerine Akşener, geri dönmek zorunda kaldı ve özür diledi.

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