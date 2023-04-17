Meral Akşener'in danışmanı Hasan Sami Özvarinli istifa ederek AK Parti'ye geçti

İYİ Parti'de grup danışmanlığı yapan ve aynı zamanda Meral Akşener'in grup toplantılarında yaptığı konuşmaları yazan Hasan Sami Özvarinli, parti içerisinde yaşananlara isyan ederek istifa ederek AK Parti'ye geçti. Özvarinli İYİ Parti içerisindeki FETÖ yapılanmasının partiyi esir aldığını belirterek, milliyetçilerin gergi plana itildiğini söyledi. Özvarinli, iddialarını şöyle dile getirdi:







TARTIŞMALI ÜÇ İSİM

"FETÖ yapılanması İYİ Parti'nin insan kaynakları dediğimiz 3 önemli yerini esir aldı. Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz'dır. Bu isim Adil Öksüz'le Sakarya Üniversitesi'nde dönemdaşı. Pensilvanya'da eğitim almış. KHK ile ihraç edilmiş bir doktor. Bu kişi şimdi hem siyaset akademisi başkanı hem de Meral Akşener'in baş danışmanı."