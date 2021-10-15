Haberler Haber Videoları Meral Akşener’in bir oyunu daha ortaya çıktı! Çiftçi çocuğu dediği kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlu'nun oğlu Göktuğ Senemoğlu çıktı!

Meral Akşener’in bir oyunu daha ortaya çıktı! Çiftçi çocuğu dediği kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlu'nun oğlu Göktuğ Senemoğlu çıktı!

Meral Akşener’in bir oyunu daha ortaya çıktı! Çiftçi çocuğu dediği kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlu'nun oğlu Göktuğ Senemoğlu çıktı!
15.10.2021 00:36 - Son Güncelleme: 15.10.2021 00:39
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Meral Akşener'in hükümeti hedef almak için sergilediği tiyatrolara bir yenisi daha eklendi. Konya, Hatay, Adana, Malatya ve İstanbul gibi bir çok ilde esnaf ziyareti adı altında İYİ Partililerle konuşup algı yapan Akşener'in son adresi Tokat oldu. Akşener, ziyareti sırasında yanına gelen ve hükümeti eleştiren Göktuğ Senemoğlu isimli kişinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftçi çocuğu olduğunu söyleyen Senemoğlu'nun, İYİ Parti Zile İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Senemoğlu’nun oğlu olduğu öğrenildi.

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