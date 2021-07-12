Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek verdi: Hakkıdır

Tunceli'de olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hakkında "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durumdur." yorumunda bulundu. Cumhurbaşkanlığı sistemini kaldırıp eski sisteme dönmek istediklerini belirten Akşener, "31 Mart'ta başarmışız. 31 Mart önemli bir projedir." dedi. Akşener ayrıca HDP'nin Millet İttifakı'nda olmadığını iddia etti.

Muhalefet cephesinde Cumhurbaşkanı adayı netleşmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yaktı...

Akşener Elazığ'dan feribotla geldiği Tunceli'nin Pertek ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla sohbet ettikten sonra bir çay bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KESİN OLAN TEK BİR ADAY VAR, O DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durumdur. Ben CHP'nin, yani ana muhalefet partisinin genel başkanının cumhurbaşkanı adaylığına dair arkadaşlarının böyle bir tutumunun ve talebinin olmasını saygıyla karşılarım. Burada bir başka siyasi partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamızda ayıptır. Bunu bir kenara koyduk mu? Ben kendimle ilgili konuşabilirim. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı adaylığı kesin olan bir kişi var. Cumhur ittifakının adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Aday ilan eden kimdir? Sayın Bahçeli. Şimdi bir şey yapılıyor, düzenli olarak Millet İttifakı'nın adayı kimdir konusu çok merak ediliyor. Siz basın mensupları da haklı olarak çok merak ediyorsunuz."